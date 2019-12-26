Аномально теплий грудень у Києві вже встановив дев’ять рекордів
Температура повітря вночі в кінці грудня у столиці не опускається нижче нуля градусів
Дві ночі поспіль у Києві спостерігаються найтепліші ночі за 139 років спостережень.
Так, ніч на 25 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче +4,4°С, що на 0,6°С тепліше ніж це було у 2014 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.
Як повідомлялося, ніч на 24 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче +5,7°С, що на 0,9°С тепліше ніж це було у 2015 році.
Це вже 9 температурних рекордів у грудні, зазначили в обсерваторії.
Як повідомлялося, День святого Миколая в Києві встановив три температурних рекорди.
А ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.
Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.
Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.
Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.