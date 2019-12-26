Аномально теплий грудень у Києві вже встановив дев’ять рекордів



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Температура повітря вночі в кінці грудня у столиці не опускається нижче нуля градусів

Дві ночі поспіль у Києві спостерігаються найтепліші ночі за 139 років спостережень.

Так, ніч на 25 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче +4,4°С, що на 0,6°С тепліше ніж це було у 2014 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Як повідомлялося, ніч на 24 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче +5,7°С, що на 0,9°С тепліше ніж це було у 2015 році.

Це вже 9 температурних рекордів у грудні, зазначили в обсерваторії.

Як повідомлялося, День святого Миколая в Києві встановив три температурних рекорди.

А ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

Так, середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6 градуси , що вище за кліматичну норму на 2,5 градуси. Найхолодніше було 22-го числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,7°С, а найтепліше – 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +19,4 градусів, що стало рекордним значенням для цього дня.

Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.