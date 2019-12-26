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    Аномально теплий грудень у Києві вже встановив дев’ять рекордів

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    Аномально теплий грудень у Києві вже встановив дев’ять рекордів

    Температура повітря вночі в кінці грудня у столиці не опускається нижче нуля градусів

    Дві ночі поспіль у Києві спостерігаються найтепліші ночі за 139 років спостережень.

    Так, ніч на 25 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче +4,4°С, що на 0,6°С тепліше ніж це було у 2014 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    Як повідомлялося, ніч на 24 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче +5,7°С, що на 0,9°С тепліше ніж це було у 2015 році.

    Це вже 9 температурних рекордів у грудні, зазначили в обсерваторії.

    Як повідомлялося, День святого Миколая в Києві встановив три температурних рекорди.

    А ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

    17 грудня у Києві після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4°С, що на 1,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році. 

    Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

    Так, середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6 градуси, що вище за кліматичну норму на 2,5 градуси. Найхолодніше було 22-го числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,7°С, а найтепліше – 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +19,4 градусів, що стало рекордним значенням для цього дня.

    Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.

    Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.

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