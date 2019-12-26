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    «Київавтодор» попередив водіїв про наближення снігопадів

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    <span>У&nbsp;Києві завтра очікується сніг</span> - «Київавтодор» попередив водіїв про наближення снігопадів
    У Києві завтра очікується сніг

    «Київавтодор» просить водіїв не залишати авто в крайніх смугах на узбіччі доріг

    Столичне комунальне підприємство «Київавтодор» повідомляє, що з п’ятниці, 27 грудня, у Києві очікуються снігопади.

    Відповідне попередження оприлюднене на сторінці «Київавтодору» у Facebook.

    «Схоже, під Новий рік таки випаде сніг. За попередніми прогнозами метеорологів, у п'ятницю можливий сніг із дощем при температурі близько нуля. А в суботу сніг випаде вже з легким морозом, вдень до мінус 2. Просимо в цей час не залишати авто в крайніх смугах на узбіччі доріг.», - заявили в «Київавтодорі».

    Також киянам рекомендується користуватися громадським транспортом.

    Раніше рятувальники попередили про можливе порушення руху транспорту через сніг у Карпатах.

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