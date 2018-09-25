Синоптики розповіли, коли у Київ прийде «бабине літо»
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Киянам обіцяють ще «бабине літо»
До столиці прийшла метеорологічна осінь, яка триватиме і далі
Незважаючи на різке похолодання, киян у жовтні ще очікує «бабине літо». Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Кліматологи зазначили, що зараз до столиці прийшла метеорологічна осінь, яка триватиме і далі.
«Таким чином метеорологічне літо у Києві, яке розпочалось 29 квітня завершилось 22-го вересня і загалом тривало 147 днів. Кліматологи обсерваторії визначили, що воно було на 28 днів більшим за норму», - йдеться в повідомленні.
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу-четвер-п'ятницю в Києві - без опадів та потепліє. «Найпривабливішим синоптичним днем очікується п'ятниця, 28 вересня, - сонечко і +20 градусів», - зазначила Діденко.
Проте, у суботу знову прийдуть дощі і похолодання.
У неділю, «на Віри, Надії, Любові, в Києві з`явиться сонечко, але буде холодненько, +12+14 градусів», прогнозує Діденко.
Як повідомляв «Главком», у Києві на цьому тижні очікуються перші заморозки.