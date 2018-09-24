У Київ ідуть перші заморозки



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Перші заморозки у Києві можливі цього тижня

Найпривабливішим синоптичним днем цього тижня очікується п'ятниця

У Києві на цьому тижні очікуються заморозки. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«У Києві вівторок - хмарний, вологий, з сильним вітром та холодним повітрям. У столиці +10+12 градусів. У ніч на середу в Києві та особливо околицях є ймовірність заморозків!» - написала вона.

За її прогнозом, у середу-четвер-п'ятницю в Києві - без опадів та потепліє. «Найпривабливішим синоптичним днем очікується п'ятниця, 28 вересня, - сонечко і +20 градусів», - зазначила Діденко.

Проте, у суботу знову прийдуть дощі і похолодання.

У неділю, «на Віри, Надії, Любові, в Києві з`явиться сонечко, але буде холодненько, +12+14 градусів», прогнозує Діденко.

Як повідомлялося, в Україні 26-27 вересня очікуються заморозки на поверхні грунту.