Українцям повідомили, коли покращиться погода



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Фото: unsplash.com

За даними синоптиків, з 26 вересня в Україні поступово теплішатиме, але в суботу знову пройде дощ та похолодає

Антициклон з центром над Угорщиною в середу, 26 вересня, організує суху погоду в більшості країн континентальної Європи. В Україні у середу дощовий циклон вийде за межі України, опади припиняться, вітер поступово стихне. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

З даними синоптика, лише невеликий дощ завтра ймовірний на Полтавщині, Харківщині, в районі Дніпра та Кропивницького. Та й там може все обмежитися просто густою хмарністю.

«Дуже важливий синоптичний нюанс завтрашньої доби! Найближчої ночі місцями очікуються заморозки. Переважно на ґрунті, а в Карпатах і у повітрі», - наголошує Діденко.

Вночі в Україні 26 вересня очікується від +2 до +9 градусів, місцями заморозки 0-3 градуси, вдень від +9 до +14 градусів.

Надалі поступово теплішатиме, проте в суботу знову пройде дощ та похолодає.

У Києві сьогодні ще дощ, завтра - без опадів. Найближчої ночі в столиці від +2 до +4 градусів, місцями заморозки 0-2 градуси, вдень від +12 до +13 градусів.

«З найближчої перспективи найприємнішою буде п'ятниця - сонце та +20 градусів. … Але в суботу знову стане холодно», - зазначила синоптик.

Як повідомляв «Главком», у Києві на цьому тижні очікуються перші заморозки.