Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві до кінця тижня
Столицю накриє густий туман
Уночі та вранці в п’ятницю, 29 жовтня, у Києві очікується туман, видимість 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у Києві завтра опадів не буде, протягом дня повітря прогріється до +12+14 градусів.
«Дощі якісь – навряд, антициклон міцно тримається над нашою територією. З атмосферних розваг хіба що – тумани», – зазначила вона.
Також Діденко повідомила, що вихідні обіцяють порівняно теплу погоду, лише буде рвучким вітер.