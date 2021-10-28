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    Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві до кінця тижня

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    Останні дні жовтня порадують киян комфортною погодою - Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві до кінця тижня
    Останні дні жовтня порадують киян комфортною погодою
    Фото: glavcom.ua

    Столицю накриє густий туман

    Уночі та вранці в п’ятницю, 29 жовтня, у Києві очікується туман, видимість 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у Києві завтра опадів не буде, протягом дня повітря прогріється до +12+14 градусів.

    «Дощі якісь – навряд, антициклон міцно тримається над нашою територією. З атмосферних розваг хіба що – тумани», – зазначила вона.

    Також Діденко повідомила, що вихідні обіцяють порівняно теплу погоду, лише буде рвучким вітер.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Наталка Діденко
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    Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві до кінця тижня