Сонячно і в окремих областях до +16: якою буде погода 28 жовтня

Сьогодні погода потішить українців ясним небом і теплом

У четвер в Україні прогнозують «золоту» осінню погоду

Погода 28 жовтня в Україні буде сонячною та малохмарною. Температура повітря в середньому становитиме +11…+13, у окремих областях до +15. Такі дані Укргідрометцентру.

На півночі повітря прогріється подекуди до +13°С.

У західних областях прогнозують до +15°С. Хоча у Чернівецькій області уночі можливі заморозки до -2°С.

На півдні удень прогнозують +14…+16°С.

На сході буде на кілька градусів прохолодніше: приблизно +11…13°С.

У Києві без опадів і вдень, і вночі. Денна температура становитиме до +13°С, нічна – до +7°С.

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