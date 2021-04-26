У Києві судитимуть двох братів, які пограбували хлібний кіоск

Грабіжники в масках забрали у продавця виручку

У березні до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що до хлібного кіоску на вулиці Каштановій зайшли двоє чоловіків у масках. Під погрозою ножа вони забрали у продавця 3 тис. грн і втекли з місця скоєння злочину.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, у ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особи та місце проживання правопорушників і затримали їх. Ними виявилися двоє братів – уродженців міста Миколаїв, 1977 та 1981 років народження, які раніше не потрапляли у поле зору правоохоронців.

Як розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Мар’яна Калашник, поліцейські оголосили фігурантам про підозру та на час досудового розслідування вони перебували під вартою.

«Проведені експертні дослідження порівняння одягу, вилученого з помешкання затриманих, та записів з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» ідентифікували особи затриманих. Зібрані матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до Деснянського районного суду», – повідомила вона.

Правопорушникам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, у Рівному 18 квітня у торговому центрі «Новус» на вулиці Гагаріна відбулася перестрілка. Стрілянина сталася під час спроби пограбування обмінника валюти, який розташований у торговому центрі.

А у Львові 11-річна школярка змогла наздогнати й затримати грабіжника.

У місті Свалява Закарпатської області чоловік обікрав костел Успіння Пресвятої Діви Марії. Перед цим він завбачливо обробив руки антисептиком, який стояв у церкві біля входу, а також перехрестився.

В Одесі чоловік проник до крамниці та пограбував літню продавчиню. Погрожуючи ножем злочинець відібрав у неї коштовну каблучку та три тисячі гривень. Грабіжника спіймали, він розповів поліціянтам цікаву деталь: перед зухвалим пограбуванням одягнув захисну маску.