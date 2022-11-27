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Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео)
Байден та діти викликали неоднозначну реакцію
фото з відкритих джерел

Президент США сфотографувався з дітьми і ненароком викликав дискусію в мережі

Президент США Джо Баден побував на острові Нантакет, що в штаті Массачусетс. Прогулюючись, він заглянув у вікно ресторану Lemon Press, де сиділи діти. Ті відреагували на появу лідера нації. Захоплені дівчатка почали його кликати.

Глава Білого дому повільно підійшов до вікна, зазирнув усередину, і діти одразу почали фотографуватись з ним. Місцевий портал опублікував відео та знімки в мережі.

Однак не всі коментатори розділили їхні почуття. Хтось, наприклад, застеріг дітей, щоб вони не відчиняли двері і не пускали Байдена всередину. Багато хто написав, що селфі нагадує сцену з фільму жахів, і дали президенту США нове прізвисько – Жахливий Джо.

Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео) фото 1

«Як у фільмі жахів. Хтось, врятуйте дітей!», – закликає один із користувачів під постом у соцмережі.

Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео) фото 2

«Це ненормально. Перестаньте намагатися уявити це нормальним. Якби це був будь-який інший старий, ви були б шоковані», – обурюється інший.

Нагадаємо, днями онука президента США Джо Байдена Наомі вийшла заміж у Білому домі.

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Теги: відео селфі Джозеф Байден США президент

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