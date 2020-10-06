Пожежі на Луганщині: ліквідовано вісім осередків займання



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Пожежі в Луганській області забрали життя 11 людей

Рятувальникам залишається повністю загасити два осередки пожеж на Луганщині

В Луганській області станом на 6 жовтня із десяти основних осередків пожеж ліквідовано вісім, ще два локалізували.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

«Основні зусилля ДСНС були направлені на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було», – уточнили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині пожежники загасили сім з десяти основних осередків вогню.

У понеділок 5 жовтня на Луганщині між населеними пунктами Нижньотепле та Артема виникла нова пожежа. Вогонь впритул наблизився до електростанцій, детонували снаряди.

Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Тоді на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 людей, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

На сьогоднішній день поліція відкрила 11 справ через пожежі на Луганщині.