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    На залізничній станції в Києві горіли товарні вагони (фото)

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    Пожежа виникла у двох пустих товарних вагонах - На залізничній станції в Києві горіли товарні вагони (фото)
    Пожежа виникла у двох пустих товарних вагонах
    Фото: ДСНС

    Причина пожежі встановлюється

    У понеділок, 5 жовтня, сталася пожежа на залізничній станції на вул. Визволителів, 15 у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:35.

    На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що пожежа виникла у двох пустих товарних вагонах, які знаходились на відстані 150 м один від одного на запасній колії. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Києві.

    О 18:12 рятувальники локалізували займання на площі 15 кв. м в одному вагоні та на площі 20 кв. м в другому. О 18:26 загоряння було ліквідовано.

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    На залізничній станції в Києві горіли товарні вагони (фото)
    На залізничній станції в Києві горіли товарні вагони (фото)

    На місці було задіяно 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС Укрзалізниця потяг рятувальники
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