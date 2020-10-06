На залізничній станції в Києві горіли товарні вагони (фото)
Причина пожежі встановлюється
У понеділок, 5 жовтня, сталася пожежа на залізничній станції на вул. Визволителів, 15 у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:35.
На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що пожежа виникла у двох пустих товарних вагонах, які знаходились на відстані 150 м один від одного на запасній колії. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Києві.
О 18:12 рятувальники локалізували займання на площі 15 кв. м в одному вагоні та на площі 20 кв. м в другому. О 18:26 загоряння було ліквідовано.
На місці було задіяно 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Жертв та постраждалих немає.