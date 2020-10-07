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    Новини

    Вночі невідомий спалив два автомобілі в Києві (фото)

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    Автомобіль&nbsp;Smart згорів майже повністю - Вночі невідомий спалив два автомобілі в Києві (фото)
    Автомобіль Smart згорів майже повністю
    Фото: Київ оперативний

    Обидва знищені вогнем автомобілі належать одному власнику

    Сьогодні, 7 жовтня, о 03:30 біля будинку на вул. Тростянецькій, 12 у Дарницькому районі Києва згоріли два автомобілі.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За даними свідків, це був підпал.

    Очевидець бачив, як невідомий чоловік кинув палаючу пляшку під автомобіль Peugeot. пПісля цього вогонь перекинувся на друге авто – Smart, що стояв поруч.

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    Вночі невідомий спалив два автомобілі в Києві (фото)
    Вночі невідомий спалив два автомобілі в Києві (фото)
    Вночі невідомий спалив два автомобілі в Києві (фото)
    Вночі невідомий спалив два автомобілі в Києві (фото)

    Обидва автомобілі належать одному власнику.

    За словами свідка, підпал вчинив чоловік, зростом близько 180 см, в куртці з капюшоном. Після підпалу він втік у сусідні двори.

    Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня сталася пожежа на бульварі Вацлава Гавела, 7-Б у Солом'янському районі столиці. У дворі 5-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Nissan Almera виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Skoda Octavia.

    пожежа Київ автомобіль
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