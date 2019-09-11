На Вінниччині службовці територіального сервісного центру за хабарі реєстрували автівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратурою Вінницької області скеровано до суду обвинувальний акт відносно одного із службовців

На Вінниччині судитимуть службовців територіального сервісного центру і посередників за отримання хабара і підроблення документів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області скеровано до суду обвинувальний акт відносно одного з службовців територіального сервісного центру та посередників, які налагодили схему щодо одержання хабарів від громадян за позитивне складання іспитів на отримання водійських посвідчень, реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів та інших послуг.

За результатами проведених слідчих дій установлено, що після одержання хабара посередники, які займалися «вирішенням відповідних питань», підробили документ про проходження громадянином навчання в автошколі, довідку про його стаж водіння та відповідну медичну довідку.

Службовець сервісного центру прийняв ці документи для отримання посвідчення водія, вказав правильні відповіді при теоретичному екзамені та заповнив екзаменаційний лист про практичний іспит, який, фактично, не складався.