На Луганщині СБУ викрила на хабарі начальника відділу тилового забезпечення Держприкордонслужби



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Фото: ssu.gov.ua

Підполковник вимагав від місцевого підприємця «відкат» у розмірі понад 70 тис грн

У районі проведення операції Об’єднаних сил СБУ викрила на хабарі начальника відділу тилового забезпечення одного з прикордонних загонів на Луганщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Залучені до операції Об’єднаних сил співробітники Служби безпеки України встановили, що підполковник вимагав від місцевого підприємця «відкат» у розмірі понад 70 тис грн. Це становило 10% вартості поставлених до Лисичанського прикордонного загону продуктів харчування згідно з договором. Задокументовано, що, користуючись службовим становищем, посадовець міг впливати на перевірку поставленої провізії, створювати умови для розірвання раніше укладених договорів та не допущення підприємців до участі у тендерах. Саме цим він шантажував комерсантів.

Правоохоронці затримали прикордонника на одній з вулиць Лисичанська після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин та інших осіб, що можливо причетні до протиправної діяльності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру і обрання запобіжного заходу.

Спецоперація проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луганського гарнізону та спільно зі слідчими територіального управління ДБР.