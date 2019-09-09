На Миколаївщині депутата затримали на хабарі



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Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Повідомляється, що депутат отримав хабар у 15 тис. дол. за передачу в оренду земельної ділянки, при цьому чиновник діяв через посередника

У Миколаївській області затримали депутата однієї з міських рад за отримання хабара у 15 тис. дол. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що депутат отримав хабар за передачу в оренду земельної ділянки. При цьому чиновник діяв через посередника.

«Підозрювані затримані відразу після отримання 15 тис. дол. США за передачу в оренду земельної ділянки площею 200 кв. м в одному з міст», - йдеться в повідомленні.

У відношенні підозрюваних порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Як повідомлялось, у Донецькій області підполковника прикордонної служби затримали за отримання хабара в розмірі 71 тис. грн. Підполковник вимагав і отримав гроші від постачальника продуктів для прикордонників Лисичанського загону.