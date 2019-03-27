Службовця комунального підприємства затримали на хабарі у $2 тис.



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Під час отримання грошей поліцейські затримали службовця Фото: Нацполіція

Чиновник отримав від бізнесмена 2 тис. доларів за надання приміщень в оренду

Детективи столичного главку поліції спільно зі співробітниками управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва викрили службовця комунального підприємства на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Зловмисник вимагав та отримав від місцевого бізнесмена 2000 доларів США. За ці кошти службовець пообіцяв надати підприємцю в оренду приміщення площею 150 кв. м, яке знаходиться у комунальній власності. Там планували відкрити хостел. Також фігурант обіцяв не перешкоджати подальшій підприємницькій діяльності бізнесмена», - розповіли в поліції.

Під час отримання грошей поліцейські затримали службовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у затриманого речові докази: кошти, документацію та чорнові записи.

Фігуранту інкримінують злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.