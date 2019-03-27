  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Службовця комунального підприємства затримали на хабарі у $2 тис.

    • Розсилка
    Під час отримання грошей поліцейські затримали службовця&nbsp; - Службовця комунального підприємства затримали на хабарі у $2 тис.
    Під час отримання грошей поліцейські затримали службовця 
    Фото: Нацполіція

    Чиновник отримав від бізнесмена 2 тис. доларів за надання приміщень в оренду

    Детективи столичного главку поліції спільно зі співробітниками управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва викрили службовця комунального підприємства на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Зловмисник вимагав та отримав від місцевого бізнесмена 2000 доларів США. За ці кошти службовець пообіцяв надати підприємцю в оренду приміщення площею 150 кв. м, яке знаходиться у комунальній власності. Там планували відкрити хостел. Також фігурант обіцяв не перешкоджати подальшій підприємницькій діяльності бізнесмена», - розповіли в поліції.

    Читайте також

    Під час отримання грошей поліцейські затримали службовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у затриманого речові докази: кошти, документацію та чорнові записи.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Службовця комунального підприємства затримали на хабарі у $2 тис.
    Службовця комунального підприємства затримали на хабарі у $2 тис.
    Службовця комунального підприємства затримали на хабарі у $2 тис.

    Фігуранту інкримінують злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Читайте також
    прокуратура Київ корупція в Україні хабар чиновник поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ