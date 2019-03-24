У Вінниці патрульний погорів на хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць обласного центру

Поліцейський вимагав від місцевого жителя грошову винагороду у розмірі 300 доларів США

У Вінниці співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі працівника Управління патрульної поліції у Вінницькій області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що поліцейський вимагав від місцевого жителя грошову винагороду у розмірі 300 доларів США. У випадку відмови громадянина у виплаті грошей, працівник поліції погрожував, що спрямує до суду матеріали для притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

«Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць обласного центру після отримання всієї суми неправомірної вигоди в гривневому еквіваленті», - повідомили в СБУ.

Наразі тривають першочергові невідкладні слідчо-оперативні дії та вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу.

До слова, на Київщині прокурору пропонували хабара на $5 тис.