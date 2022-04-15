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    Службовець Укрзалізниці допомагав окупантам на Київщині

    Службовець Укрзалізниці допомагав окупантам на Київщині

    У співпраці з окупантами підозрюють службовця Укрзалізниці

    У Київській області викрили службовця Укрзалізниці у здійсненні колабораційної діяльності.

    Чоловік – житель Бучанського району. Про це повідомляє Київська міська прокуратура в Telegram.

    Зазначається, що чоловік прийняв пропозицію російських загарбників про співпрацю. У березні він надавав терористам, які захопили населений пункт, допомогу. Зокрема – продукти.

    Чоловіку повідомили про підозру та взяли під варту. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

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    Теги: росія окупанти прокуратура війна Україна чоловік окупація #stoprussia
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    Службовець Укрзалізниці допомагав окупантам на Київщині