Службовець Укрзалізниці допомагав окупантам на Київщині
У співпраці з окупантами підозрюють службовця Укрзалізниці
У Київській області викрили службовця Укрзалізниці у здійсненні колабораційної діяльності.
Чоловік – житель Бучанського району. Про це повідомляє Київська міська прокуратура в Telegram.
Зазначається, що чоловік прийняв пропозицію російських загарбників про співпрацю. У березні він надавав терористам, які захопили населений пункт, допомогу. Зокрема – продукти.
Чоловіку повідомили про підозру та взяли під варту. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна.