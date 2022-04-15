Службовець Укрзалізниці допомагав окупантам на Київщині

У співпраці з окупантами підозрюють службовця Укрзалізниці

У Київській області викрили службовця Укрзалізниці у здійсненні колабораційної діяльності.

Чоловік – житель Бучанського району. Про це повідомляє Київська міська прокуратура в Telegram.

Зазначається, що чоловік прийняв пропозицію російських загарбників про співпрацю. У березні він надавав терористам, які захопили населений пункт, допомогу. Зокрема – продукти.

Чоловіку повідомили про підозру та взяли під варту. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна.