Електрика під час війни: що потрібно знати кожному

Українцям пояснили, як діяти під час війни, якщо в домівках зникло світло, та чи треба передавати покази лічильника

Представники компанії розповіли користувачам, як передати покази лічильника під час війни та до кого звертатися, якщо в будинку зникло світло

На час війни фахівці «ДТЕК Київські електромережі» скасували планові ремонти та спрямували основні зусилля на аварійно-відновлювальні роботи. Що ще змінилося у роботі підприємства та куди звертатися з різноманітними проблемами побутовим споживачам електроенергії, представники компанії розповіли «Главкому».

З початком військових дій в Україні фахівці «ДТЕК Київські електромережі» продовжують виконувати свою роботу. Але, якщо попри старання фахівців, у домогосподарстві чи квартирі зникло світло, необхідно повідомити кол-центр за телефонами +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588 або +38 (073) 202 1588, чат-бот у Viber або Telegram, на сторінці у Facebook або за допомогою сайту.

До слова, швидкість виконання ремонтних робіт залежить від поточної бойової обстановки в регіоні. Такі роботи виконуються з дозволу ЗСУ та за відсутності небезпеки для співробітників.

Також через кол-центр співробітників компанії можна повідомити про коливання напруги в мережі. Електрики стабілізують напругу, якщо аварійним бригадам це буде по дорозі.

Багато питань наразі в українців виникає стосовно лічильників електроенергії. Зокрема, чи потрібно передавати покази. Працівники компанії просять передавати покази лічильника для коректного нарахування оплати. Це можна зробити телефонами кол-центру, за допомогою чат-боту у Viber або Telegram, сайту або особистого кабінету.

Якщо людина не може передати покази свого лічильника електроенергії, у ДТЕК внесуть покази згідно з середньомісячним споживанням електроенергії кожним конкретним споживачем. Коли у людини з'явиться можливість надати компанії актуальні дані, співробітники відкорегують їх.

До слова, якщо у лічильника виявилася зірвана пломба, ДТЕК потрібно повідомити це через кол-центр, чат-бот, соцмережі чи спеціальну форму на сайті. Електрики виконають ремонт, щойно з’явиться можливість.

Через згадану вище форму звернення на сайті також можна повідомити компанію про те, що лічильник згорів.

А от, якщо лічильник висвічує різні помилки, то співробітники компанії наразі не зможуть допомогти споживачам. Адже зараз такі послуги не надаються через впровадження воєнного стану в країні. Через активні бойові дії по всій країні також тимчасово не можна замінити/налаштувати свій лічильник на зони «День/Ніч».

Представники «ДТЕК Київські електромережі» також попередили своїх споживачів про те, що на час війни планові відключення світла не виконуються.

Нагадаємо, нещодавно ДТЕК відновила електропостачання у 24 населених пунктах на Київщині.

Компанія співпрацює з територіальною обороною та Збройними силами України.