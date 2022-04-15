Столиця: мер Парижа зустрілася із Кличком та коротко охарактеризувала киян (відео)

«Ми знаємо, що кияни та мер Києва дуже хоробрі», – Анн Ідальго

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка відвідала Київ у цей складний воєнний час. Вони підписали Угоду про встановлення дружніх відносин між містами – Києвом та Парижем. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Київ вдячний мерії Парижу за всю надану гуманітарну допомогу, як у Франції - українцям, які вимушено стали переселенцями, так і за допомогу Україні та столиці. Яскравим символом партнерських відносин між нашими містами стала знакова подія. Коли 22 березня 2022 року міська рада Парижу одностайно проголосувала за надання місту Києву статусу почесного громадянства. Цією відзнакою, яка вперше присуджена Парижем, і яку отримав Київ, Париж підтвердив підтримку та дружбу з українською столицею, яка сьогодні обороняється і виборює свою свободу», – сказав Кличко.

Кличко наголосив, що столиця Франції є важливим партнером для Києва. Влада столиці прагне розвивати ефективні економічні відносини, реалізовувати спільні взаємовигідні проекти у різних сферах життєдіяльності міст. Це, зокрема, стосується і містобудування та транспорту, новітніх технологій, водопостачання, утилізація відходів, охорони здоров’я, освіти та культури.