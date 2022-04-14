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    Друга окупація за 80 років. Як жителі розстріляної Бородянки повертаються додому

    Київщина
    Найбільше постраждали багатоповерхівки у центрі Бородянки. Частина будівель повністю зруйновані, інші сильно пошкоджені, вони теж відновленню не підлягають - Друга окупація за 80 років. Як жителі розстріляної Бородянки повертаються додому
    Найбільше постраждали багатоповерхівки у центрі Бородянки. Частина будівель повністю зруйновані, інші сильно пошкоджені, вони теж відновленню не підлягають
    фото: glavcom.ua

    Місяць під росіянами. Селище зазнало страшних звірств та руйнувань

    Селище міського типу Бородянка на Київщині місяць було під росіянами. Окупанти обстрілювали його з літаків, танків та артилерії, вбивали і катували місцевих жителів.

    1 квітня українська армія звільнила селище. Вже третій тиждень тривають роботи з розбору завалів, встановленню кількості жертв та документуванню злочинів. Досі точна цифра загиблих не відома...

    Чим зараз живе Бородянка у репортажі «Главкому».

    «Казали не повертатися, але дуже хотілося додому»

    Найвідоміше нині фото з Бородянки – пам’ятник Тарасу Шевченку з простріленою головою. «Страчений» Кобзар дивиться на будинок, під’їзд якого внаслідок обстрілу перетворився на груду бетону.

    Чи не вперше за останній місяць на вулиці багатолюдно: одні повертаються додому, інші навпаки готуються до виїзду. Рятувальники розбирають завали, журналісти спілкуються з жителями, хтось стоїть у черзі за гуманітаркою. Купити майже нічого не можна, магазини зруйновані.

    Літня жінка годує котів. Крім вуличних котів у Любові ще двадцятеро домашніх. Вона нещодавно повернулася з евакуації – розповідає, що кілька днів відсиділа з дітьми в підвалі, перш ніж вирішила їхати з Бородянки.

    Фотографувати себе забороняє, але охоче спілкується. Каже, що багато друзів досі не вийшли на контакт і вона сподівається, що це просто досі проблеми зі зв’язком.

    Шевченко дивиться зі свого постаменту на поруйновані будинки. Кобзар теж постраждав – вандали прострілили йому голову

    Шевченко дивиться зі свого постаменту на поруйновані будинки. Кобзар теж постраждав – вандали прострілили йому голову

    У місті нема електороенергії, газу і води. Любов каже: це вже не так і страшно. Вона повернулася попри застереження про замінування. Сил, каже, чекати більше не було. Дуже хотілося додому.

    Місцеві розповідають «Главкому», що окупанти заселялися у квартири тих, хто втікав від війни, облаштовували свої вогневі позиції просто у дворах, ставили «Гради» біля шкіл та між будинками, прикриваючись цивільними як живим щитом і гатили звідти.

    Мешканки Бородянки сподіваються, що у селище невдовзі повернуться електрика, газ і вода (Фото: «Главком»)

    Мешканки Бородянки сподіваються, що у селище невдовзі повернуться електрика, газ і вода (Фото: «Главком»)

    «Пролітало над нашими хатами так, що погріб трусився», – згадує пенсіонерка Надія Павлівна. З жінкою розмовляємо на шляху до церкви, де дають гуманітарну допомогу.

    «Встиг виїхати, інакше б розстріляли»

    У церкві Різдва Пресвятої Богородиці вже тиждень не тільки моляться, а й роздають гуманітарну допомогу. Отець Дмитро Кошка, який завідує цією справою, розповідає, що найбільше жителям Бородянки нині потрібні продукти, батарейки, свічки і генератори.

    Пункт видачі гуманітарної допомоги у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Бородянці (Фото: «Главком»)

    Пункт видачі гуманітарної допомоги у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Бородянці (Фото: «Главком»)

    Отець Дмитро теж повернувся у селище одразу після деокупації. З росіянами до виїзду не зустрічався. Каже,тому і живий.

    «Виїхав завдяки нашим Збройним силам за 20 хвилин до появи росіян. Інакше би розстріляли, тому що наш московський батюшка продався і мене здав», – розповів отець Дмитро. Московський батюшка – це Віктор Талько, настоятель храму Архістратига Михаїла церкви Московського патріархату. За словами отця Дмитра, тепер «СБУ його забрала і ним займаються»

    Отець Дмитро Кошка: в його храмі тепер працює пункт видачі гуманітарної допомоги (Фото: «Главком»)

    Отець Дмитро Кошка: в його храмі тепер працює пункт видачі гуманітарної допомоги (Фото: «Главком»)

    «Все життя тут прожив. А тепер нема де жити»

    Будинки на колишній вулиці Леніна, а нині Центральній постраждали найбільше: росіяни обстріляли їх танками, а потім ще й розбомбили з літаків. Пошкоджені стіни, частина квартир вигоріла вщент, частина під’їздів повністю зруйнована. Рятувальники розбирають кількаметрові завали. Тут вже і власники квартир: прийшли подивитися, що залишилося і чи можна щось врятувати.

    Василь Петрович, разом із сином, розбирають залишки вибитих шибок та речей. «Вони постійно стріляли з танка, гупали мені в стіну», – згадує він. Поки гупало, ховався від обстрілів у підвалах на вокзалі. У тому ж районі шастали близько двадцяти кадировців, ходили по підвалах, шукали зброю.

    Квартира Василя Петровича сильно постраждала внаслідок обстрілів, вибуховою хвилею вибиті вікна, поламані меблі, розбитийпосуд (Фото: «Главком»)

    Квартира Василя Петровича сильно постраждала внаслідок обстрілів, вибуховою хвилею вибиті вікна, поламані меблі, розбитийпосуд (Фото: «Главком»)

    Олександр – сусід Василя, його квартиру теж сильно побило, тому дуже тішиться, що родини у цей час тут не було, встиг вивезти у безпечне місце. А от багато сусідів і знайомих, каже він, могли загинути під завалами. Невідомо, що з ними тепер.

    «Все життя тут прожив. Вже все, вже немає, де жити», - зітхає Олександр. У його квартирі вибуховими хвилями повиносило вікна, а через діру у підлозі видно нижній поверх. Олександр впевнений, що це був постріл з танка: росіяни просто обстрілювали будинки, коли їхали вулицею.

    Олександр у цій квартирі прожив усе життя. Тепер вона зруйнована (Фото: «Главком»)

    Олександр у цій квартирі прожив усе життя. Тепер вона зруйнована (Фото: «Главком»)

    Від квартир по інший бік під’їзду взагалі залишилися обгорілі руїни.

    Понівеченого Шевченка окупантам здалося недостатньо і на виїзді з Бородянки вони розстріляли ще й меморіал про подвиг місцевих мешканців під час Другої світової війни. 11 квітня 1943 року німецькі окупанти спалили дощенту село Раска, яке тепер входить у Бородянську територіальну громаду. 80 років тому місцеві героїчно опиралися загарбникам. Тут було три партизанських загони. За це окупанти спалили 110 хат і вбили майже пів тисячі людей.

    Меморіальна дошка на честь жителів села Раска, розстріляних німецькими окупантами. Росіяни знищили і її (Фото: «Главком»)

    Меморіальна дошка на честь жителів села Раска, розстріляних німецькими окупантами. Росіяни знищили і її (Фото: «Главком»)

    Російські окупанти, судячи з побаченого, перевершили попередників. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова каже, що у Київській області найбільше жертв серед місцевого населення – у селищі Бородянка.

    Маріанна Присяжнюк, Михайло Глуховський, «Главком»

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Друга окупація за 80 років. Як жителі розстріляної Бородянки повертаються додому