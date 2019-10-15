Смерть на дорогах: за добу на Київщині у ДТП загинули троє людей



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ДТП у Глевасі Фото: Нацполіція

Аварії забрали життя двох жінок і чоловіка

За минулу добу у різних районах Київщини сталися дев’ять дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Три з них - фатальні.

Так, у понеділок, 14 жовтня, у смт Глеваха загинув 70-річний водій автівки в результаті зіткнення з іншим автомобілем. Попередньо, пенсіонер не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху.

У с. Яблунівка, Макарівського району зіткнулися двоє велосипедистів. Від удару, жінка що їхала на одному з них, впала, вдарилася потилицею об бордюр та померла. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Аварія, яка також закінчилася трагедією, сталася на автодорозі Київ-Одеса поблизу смт Гребінки. Водій допустив наїзд на невстановлену жінку віком близько 45 років, яка раптово вийшла на проїжджу частину.

Ще один наїзд на пішохода стався у Білій Церкві. Місцевий житель рухався у зустрічному напрямку відносно легковика. Внаслідок аварії чоловіка із переломами ноги, грудної клітини та черепно-мозковою травмою доставлено до лікарні.

На автодорозі Київ-Чернігів поблизу с. Залісся водій не впорався з керуванням моторолера та допустив його падіння. 15-річну пасажирку із черепно-мозковою травмою госпіталізовано до лікарні.

Також вчора на автодорозі Бориспіль-Дніпро мотоцикліст не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху і скоїв зіткнення із легковиком, який рухався у попутному напрямку. Мотоцикліст отримав перелом ключиці та ноги.

У с. Крюківщина Києво-Святошинського району водій Daewoo не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з іншим легковиком, пасажирку якого доставлено до лікарні зі струсом головного мозку.

Крім того, у Фастові в автопригоду потрапив автомобіль «швидкої», що їхав на виклик. Його водій допустив зіткнення з легковиком, де пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Також у Фастівському районі, в с. Мотовилівка , автівка боковим дзеркалом зачепила пішохода: місцева жителька рухалась у попутному напрямку. Відтак, потерпіла отримала черепно-мозкову травму і забиття ноги.