Смертельна ДТП під Києвом: не поділили дорогу Opel і Audi (фото)



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Фото: ДСНС

Водій автомобіля Opel загинув під час ДТП

У понеділок, 14 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода у смт Глеваха поблизу залізно-дорожнього переїзду.

Повідомлення про аварію надійшло до оперативно диспетчерської служби Васильківського району о 15:47, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що під час руху відбулось зіткнення автомобіля Opel з автомобілем Audi.

Рятувальниками проведено від’єднання клеми з акумулятора автомобіля Opel за допомогою діелектричних ножиць. Також працівниками ДСНС проведено роботу щодо змивання паливно-мастильних матеріалів з дороги.

Зі слів працівників екстреної медичної допомоги, водій автомобіля Opel загинув під час ДТП.

Як повідомлялося, 13 вересня в Києві на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги і легковика Peugeot. Двоє людей загинули, шестеро постраждали.