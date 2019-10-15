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    Смертельна ДТП під Києвом: не поділили дорогу Opel і Audi (фото)

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    Смертельна ДТП під Києвом: не поділили дорогу Opel і Audi (фото)
    Фото: ДСНС

    Водій автомобіля Opel загинув під час ДТП

    У понеділок, 14 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода у смт Глеваха поблизу залізно-дорожнього переїзду.

    Повідомлення про аварію надійшло до оперативно диспетчерської служби Васильківського району о 15:47, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що під час руху відбулось зіткнення автомобіля Opel з автомобілем Audi.

    Рятувальниками проведено від’єднання клеми з акумулятора автомобіля Opel за допомогою діелектричних ножиць. Також працівниками ДСНС проведено роботу щодо змивання паливно-мастильних матеріалів з дороги.

    Зі слів працівників екстреної медичної допомоги, водій автомобіля Opel загинув під час ДТП.

    Як повідомлялося, 13 вересня в Києві на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги і легковика PeugeotДвоє людей загинули, шестеро постраждали.

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