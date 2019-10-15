В ДТП на Миколаївщині загинули четверо людей, серед них - дитина



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Аварія сталася на 103 км автодороги «Благовіщенське-Миколаїв» в Арбузинському районі Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Внаслідок зіткнення автомобілі «Москвич-2141» та Opel Vectra розбилися вщент

В ДТП на Миколаївщині загинули четверо людей, серед яких малолітня дитина, ще семеро осіб зазнали травмувань.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

ДТП за участю автомобілів «Москвич-2141» та Opel Vectra сталась 14 жовтня близько 19:30 на 103 км автодороги «Благовіщенське-Миколаїв» в Арбузинському районі.

Внаслідок зіткнення 48-річний водій «Москвича» та двоє його пасажирів: чоловік та семирічна дівчинка, а також пасажирка Opel Vectra загинули. Ще семеро людей із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.

Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб». Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 13 вересня, в Києві на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги і легковика Peugeot. Двоє людей загинули, шестеро постраждали.