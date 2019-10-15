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    В ДТП на Миколаївщині загинули четверо людей, серед них - дитина

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    Аварія сталася&nbsp;на 103 км автодороги &laquo;Благовіщенське-Миколаїв&raquo; в Арбузинському&nbsp; районі - В ДТП на Миколаївщині загинули четверо людей, серед них - дитина
    Аварія сталася на 103 км автодороги «Благовіщенське-Миколаїв» в Арбузинському  районі
    Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

    Внаслідок зіткнення автомобілі «Москвич-2141» та Opel Vectra розбилися вщент

    В ДТП на Миколаївщині загинули четверо людей, серед яких малолітня дитина, ще семеро осіб зазнали травмувань.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

    ДТП за участю автомобілів «Москвич-2141» та Opel Vectra сталась 14 жовтня близько 19:30 на 103 км автодороги «Благовіщенське-Миколаїв» в Арбузинському  районі.

    Внаслідок зіткнення 48-річний водій «Москвича» та двоє його пасажирів: чоловік та семирічна дівчинка, а також  пасажирка Opel Vectra загинули. Ще семеро людей із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.

    Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб». Обставини ДТП з’ясовуються.

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    В ДТП на Миколаївщині загинули четверо людей, серед них - дитина
    В ДТП на Миколаївщині загинули четверо людей, серед них - дитина

    Нагадаємо, у неділю ввечері, 13 вересня, в Києві на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги і легковика Peugeot. Двоє людей загинули, шестеро постраждали.

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