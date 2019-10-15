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    За день в Україні сталося 730 ДТП: загинули 18 людей

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    В ДТП на Миколаївщині загинули четверо людей - За день в Україні сталося 730 ДТП: загинули 18 людей
    В ДТП на Миколаївщині загинули четверо людей

    Внаслідок ДТП 120 людей отримали травми

    В Україні у понеділок, 14 жовтня, сталося 730 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 18 людей.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у соцмережі Facebook.

    «Тільки за минулу добу в державі у ДТП загинуло 18 людей. 120 отримали травми», - заявили у Нацполіції.

    Як відомо, на Миколаївщині внаслідок ДТП загинули четверо людей, серед яких малолітня дитина, ще семеро осіб зазнали травмувань.

    ДТП за участю автомобілів «Москвич-2141» та Opel Vectra сталась 14 жовтня близько 19:30 на 103 км автодороги «Благовіщенське-Миколаїв» в Арбузинському  районі.

    Нагадаємо, у неділю ввечері, 13 вересня, в Києві на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги і легковика Peugeot. Двоє людей загинули, шестеро постраждали.

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