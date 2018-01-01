Смертельна ДТП на Київщині: «Нива» влетіла у мікроавтобус зі школярами

На Київщині в результаті ДТП двоє людей загинули та дев’ять дітей доставлено в лікарню

Сьогодні поблизу селища міського типу Глеваха на Київщині автомобіль «Нива», порушивши Правила дорожнього руху, здійснив зіткнення із мікроавтобусом Mercedes Sprinter, у якому знаходилися діти. Школярі із селища міського типу Ставище прямували в столичний цирк. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.



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На Київщині в результаті ДТП двоє людей загинули та дев’ять дітей доставлено в лікарню

Сьогодні поблизу селища міського типу Глеваха на Київщині автомобіль «Нива», порушивши Правила дорожнього руху, здійснив зіткнення із мікроавтобусом Mercedes Sprinter, у якому знаходилися діти. Школярі із селища міського типу Ставище прямували в столичний цирк. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули. 9 дітей, 11-12 років, доставлено до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються всі обставини події.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває комплекс слідчих дій.

Нагадаємо, у КМДА планують перевірити перевізників столиці та вживатимуть щодо порушників жорсткі санкції.

Увечері п'ятниці, на вулиці Олени Теліги зіткнулися дві маршрутки. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 12 осіб, двох доставили в лікарні.