За тиждень у Києві сталося майже 900 ДТП: є жертви



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Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб

Минулого тижня, з 30 вересня до 6 жовтня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 872 ДТП. Із них 33 аварії - з потерпілими.

Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб. 40 людей отримали травми, із них п’ятеро мотоциклістів.

Відбулося 13 наїздів на пішоходів, 9 з них - на пішохідних переходах.

Дорожники зазначають, що короткий світловий день та складні погодні умови створюють додаткову небезпеку на автошляхах.

«Водії, не забувайте з 1 жовтня до 1 травня вмикати за містом фари, а за поганої видимості – і в межах міста. Під час дощу обирайте безпечну швидкість та дистанцію руху, уникайте різкого гальмування та маневрування. Будьте особливо уважними на поворотах. Якщо дощ сильний, краще відмовтеся від продовження руху: зупиніться в безпечному місці на узбіччі, увімкніть аварійну сигналізацію. Пішоходам у темну пору доби краще вдягати одяг зі світловідбивальними елементами і завжди дивитися на дорогу, навіть під час її переходу на зелене світло», - нагадують учасникам руху.

Як повідомлялося, 6 жовтня пізно ввечері у Подільському районі столиці пішохід потрапив під колеса автомобіля Volkswagen і загинув.