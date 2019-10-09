П’яна ДТП на Позняках: автомобіль зніс паркан стоянки і перекинувся (фото, відео)



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Машина знесла паркан автомобільної стоянки Фото: Інформатор

Водія з понівеченого автомобіля діставали рятувальники

У вівторок, 8 жовтня, на Позняках у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Great Wall. Водій «китайця» знаходився в стані алкогольного сп'яніння, зніс паркан стоянки і перекинувся.

Аварія трапилася близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліції, водій автомобіля Great Wall рухався по вулиці Григоренка в сторону вулиці Гмирі. На розв'язці біля станції метро «Позняки» чоловік не впорався з керуванням і вилетів на зелену зону. Машина проїхалася кілька десятків метрів по газону і знесла паркан автомобільної стоянки, за яким знаходиться насип. Great Wall підскочив на насипу і перекинувся, в результаті чого машина опинилася на боці.

Водія з понівеченого автомобіля діставали рятувальники. Як виявилося, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Від зіткнення з огорожею і перевороту він отримав травми різного ступеня тяжкості.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, 7 жовтня на проспекті Гагаріна Volkswagen з двома хлопцями і дівчиною перекинувся і вилетів у клумбу. Всі троє мали явні ознаки алкогольного сп'яніння.