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    П’яна ДТП на Позняках: автомобіль зніс паркан стоянки і перекинувся (фото, відео)

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    Машина знесла паркан автомобільної стоянки - П’яна ДТП на Позняках: автомобіль зніс паркан стоянки і перекинувся (фото, відео)
    Машина знесла паркан автомобільної стоянки
    Фото: Інформатор

    Водія з понівеченого автомобіля діставали рятувальники

    У вівторок, 8 жовтня, на Позняках у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Great Wall. Водій «китайця» знаходився в стані алкогольного сп'яніння, зніс паркан стоянки і перекинувся.

    Аварія трапилася близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліції, водій автомобіля Great Wall рухався по вулиці Григоренка в сторону вулиці Гмирі. На розв'язці біля станції метро «Позняки» чоловік не впорався з керуванням і вилетів на зелену зону. Машина проїхалася кілька десятків метрів по газону і знесла паркан автомобільної стоянки, за яким знаходиться насип. Great Wall підскочив на насипу і перекинувся, в результаті чого машина опинилася на боці.

    Водія з понівеченого автомобіля діставали рятувальники. Як виявилося, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Від зіткнення з огорожею і перевороту він отримав травми різного ступеня тяжкості.

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    П’яна ДТП на Позняках: автомобіль зніс паркан стоянки і перекинувся (фото, відео)
    П’яна ДТП на Позняках: автомобіль зніс паркан стоянки і перекинувся (фото, відео)
    П’яна ДТП на Позняках: автомобіль зніс паркан стоянки і перекинувся (фото, відео)
    П’яна ДТП на Позняках: автомобіль зніс паркан стоянки і перекинувся (фото, відео)
    П’яна ДТП на Позняках: автомобіль зніс паркан стоянки і перекинувся (фото, відео)
    П’яна ДТП на Позняках: автомобіль зніс паркан стоянки і перекинувся (фото, відео)
    П’яна ДТП на Позняках: автомобіль зніс паркан стоянки і перекинувся (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

    Нагадаємо, 7 жовтня на проспекті Гагаріна Volkswagen з двома хлопцями і дівчиною перекинувся і вилетів у клумбу. Всі троє мали явні ознаки алкогольного сп'яніння.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль рятувальники чоловік
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