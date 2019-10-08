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    У ДТП на Миколаївщині загинули двоє посадовців місцевої поліції

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    Загиблі - заступник начальника поліції Миколаївської області Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника УПН ГУНП Володимир Іллічко - У ДТП на Миколаївщині загинули двоє посадовців місцевої поліції
    Загиблі - заступник начальника поліції Миколаївської області Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника УПН ГУНП Володимир Іллічко

    Загиблі - заступник начальника поліції Миколаївської області Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника УПН ГУНП Володимир Іллічко

    У Миколаївській області зіткнулися автомобілі Toyota і Lexus, в результаті чого загинули двоє співробітників поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Повідомляється, що ДТП сталося поблизу с. Шевченкове Вітовського району. В автомобілі Toyota загинули заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко та в. о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали в напрямку міста Миколаїв.

    Водія Lexus госпіталізовано. Обставини ДТП з'ясовуються.

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    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

    «Неймовірно важко передати словами біль втрат ...Схиляємо голови перед світлою пам'яттю правоохоронців», - йдеться в заяві пресслужби.

     

    ДТП Миколаївщина смерть поліція
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