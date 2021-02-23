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    Смертельна ДТП на трасі Київ – Чернігів: зіткнулися п’ять автівок (фото)

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    На місці ДТП працюють декілька бригад швидкої допомоги - Смертельна ДТП на трасі Київ – Чернігів: зіткнулися п’ять автівок (фото)
    На місці ДТП працюють декілька бригад швидкої допомоги
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Через ДТП рух трасою серйозно ускладнено

    Сьогодні, 23 лютого, вранці на 40 км автодороги Київ – Чернігів сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, на автодорозі поблизу села Залісся в напрямку Києва трапилася автопригода за участю п’яти транспортних засобів. Є загиблі та травмовані.

    За даними dtp.kiev.ua, загинули дві людини.

    Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано.

    На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

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    Смертельна ДТП на трасі Київ – Чернігів: зіткнулися п’ять автівок (фото)
    Смертельна ДТП на трасі Київ – Чернігів: зіткнулися п’ять автівок (фото)

    Об’їзд здійснюється зустрічною смугою руху.

    Патрульні просять урахувати вищевказану інформацію і за можливості утримуватися від поїздки за цим маршрутом.

    Теги: Національна поліція України трагедія ДТП смерть Київщина автомобіль
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