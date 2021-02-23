Смертельна ДТП на трасі Київ – Чернігів: зіткнулися п’ять автівок (фото)

Через ДТП рух трасою серйозно ускладнено

Сьогодні, 23 лютого, вранці на 40 км автодороги Київ – Чернігів сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, на автодорозі поблизу села Залісся в напрямку Києва трапилася автопригода за участю п’яти транспортних засобів. Є загиблі та травмовані.

За даними dtp.kiev.ua, загинули дві людини.

Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано.

На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

Об’їзд здійснюється зустрічною смугою руху.

Патрульні просять урахувати вищевказану інформацію і за можливості утримуватися від поїздки за цим маршрутом.