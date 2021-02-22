З’явилось відео, як у Києві Mercedes на шаленій швидкості збив пішоходів

Автомобіль вилетів на тротуар, де збив світлофор і двох пішоходів

Водій Mercedes тікав від поліцейських і скоїв ДТП

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, що сталася 21 лютого на перехресті проспекту Науки та вулиці Голосіївської, неподалік Деміївської площі.

«Водій Mercedes не виконав вимогу патрульних про зупинку та почав тікати на проспекті Валерія Лобановського. Чоловік не впорався з керуванням, здійснив наїзд на автомобіль Hyundai. Після чого продовжив некерований рух у світлофорний об'єкт, а врешті – наїхав на двох пішоходів», – розповіли патрульні.

Як повідомлялося, 21 лютого неподалік від Деміївської площі в Києві водій Mercedes на великій швидкості врізався в легковий автомобіль і відлетів на тротуар, де збив чоловіка та жінку, а також вдарився у світлофор.