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    З’явилось відео, як у Києві Mercedes на шаленій швидкості збив пішоходів

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    Автомобіль вилетів на тротуар, де збив світлофор і двох пішоходів - З’явилось відео, як у Києві Mercedes на шаленій швидкості збив пішоходів
    Автомобіль вилетів на тротуар, де збив світлофор і двох пішоходів
    Фото: Сергій Філімонов, Facebook

    Водій Mercedes тікав від поліцейських і скоїв ДТП

    Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, що сталася 21 лютого на перехресті проспекту Науки та вулиці Голосіївської, неподалік Деміївської площі.

    «Водій Mercedes не виконав вимогу патрульних про зупинку та почав тікати на проспекті Валерія Лобановського. Чоловік не впорався з керуванням, здійснив наїзд на автомобіль Hyundai. Після чого продовжив некерований рух у світлофорний об'єкт, а врешті – наїхав на двох пішоходів», – розповіли патрульні.

    Як повідомлялося, 21 лютого неподалік від Деміївської площі в Києві водій Mercedes на великій швидкості врізався в легковий автомобіль і відлетів на тротуар, де збив чоловіка та жінку, а також вдарився у світлофор.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль поліція
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