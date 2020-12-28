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    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: двоє людей вилетіли з авто (фото)

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    Honda Pilot отримала боковий удар - Смертельна ДТП на трасі під Києвом: двоє людей вилетіли з авто (фото)
    Honda Pilot отримала боковий удар
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Загинули водій і пасажир Honda Pilot

    У ніч на 27 грудня на 23 км автодороги Київ — Чоп трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими і загиблими. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області. 

    Зіткнення відбулося між Honda Pilot та Volvo XC90 в напрямку Києва.

    Четверо громадян отримали травми різного ступеня тяжкості та ще двоє зазнали травм несумісних із життям.

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    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: двоє людей вилетіли з авто (фото)
    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: двоє людей вилетіли з авто (фото)
    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: двоє людей вилетіли з авто (фото)
    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: двоє людей вилетіли з авто (фото)

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, Honda на розвороті отримала боковий удар від Volvo. Непристебнуті водій і пасажир Honda вилетіли через бокове скло і загинули.

    Патрульні забезпечували охорону місця події та безпеку дорожнього руху для інших учасників. На місці працювали медики. Слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї автопригоди.

    Як повідомлялося, три нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху почнуть працювати в автоматичному режимі на автомобільній трасі Київ-Чоп 30 грудня.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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