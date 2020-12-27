  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Харківщині фура розірвала легковик, загинула дівчина (фото)

    • Розсилка
    <span>В результаті ДТП загинула двадцятирічна пасажирка Renault Logan</span> - На Харківщині фура розірвала легковик, загинула дівчина (фото)
    В результаті ДТП загинула двадцятирічна пасажирка Renault Logan
    Фото ДСНС у Харківській області

    На трасі Харків-Дніпро сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

    26 грудня близько 12:40 на трасі Харків-Дніпро сталася ДТП між вантажівкою Mercedes-Benz та легковиком Renault Logan, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

    «Встановлено, що 56-річний водій автомобіля Renault Logan виїхав в задню частину автомобіля Mercedes-Benz під керуванням 48-річного водія. В результаті ДТП загинула двадцятирічна пасажирка Renault Logan», – повідомили в поліції.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Харківщині фура розірвала легковик, загинула дівчина (фото)
    На Харківщині фура розірвала легковик, загинула дівчина (фото)
    На Харківщині фура розірвала легковик, загинула дівчина (фото)
    Фото поліції і ДСНС у Харківській області

    За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, до проведення аварійно-рятувальних робіт залучили два підрозділи ДСНС, у тому числі спеціальну аварійно-рятувальну машину.

    За фактом ДТП поліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

    Нагадаємо, 26 грудня у Харкові автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП з синцями та забоями водія доставили в медичний заклад.

    Теги: ДТП ДСНС водій автомобіль Харківщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies