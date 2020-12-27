На Харківщині фура розірвала легковик, загинула дівчина (фото)

На трасі Харків-Дніпро сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

26 грудня близько 12:40 на трасі Харків-Дніпро сталася ДТП між вантажівкою Mercedes-Benz та легковиком Renault Logan, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

«Встановлено, що 56-річний водій автомобіля Renault Logan виїхав в задню частину автомобіля Mercedes-Benz під керуванням 48-річного водія. В результаті ДТП загинула двадцятирічна пасажирка Renault Logan», – повідомили в поліції.

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, до проведення аварійно-рятувальних робіт залучили два підрозділи ДСНС, у тому числі спеціальну аварійно-рятувальну машину.

За фактом ДТП поліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 26 грудня у Харкові автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП з синцями та забоями водія доставили в медичний заклад.