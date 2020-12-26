У Києві п’яний водій в’їхав у поліцейське авто (відео)

На щастя окрім автівок ніхто не постраждав

У столиці на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Брожка сталася ДТП за участю екіпажу поліції.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як вдалось дізнатися Вартовим Еспресо, в сторону Теремків по Брожка на виклик їхали 3 екіпажі поліції з увімкненими проблисковими маячкамм та звуковою сиреною. Минаючи перехрестя, в один із патрулів врізався Volkswagen Transporter, який, за словами свідків, рухався на червоний сигнал світлофора з вимкненими фарами ближнього світла в сторону Севастопольської площі.

Від удару останнього викинуло на узбіччя. При спілкуванні від водія Volkswagen несло алкоголем, тому йому запропонували пройти тест на драгері, який згодом показав 1,5 проміле. На щастя окрім автівок ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків заблоковано рух через ДТП з фурою.

До слова, у четвер, 24 грудня, пізно ввечері на Повітрофлотському проспекті водій ЗАЗ влаштував дві дорожньо-транспортні пригоди і втік.

Як повідомлялося, 25 грудня близько 3 години ночі в селі Широкий Луг Тячівського району Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода: мотоцикл зіткнувся з вантажівкою. Поліція Закарпаття встановлює обставини смертельної ДТП.