На трасі Київ-Чоп розмістять нові камери автофіксації порушень

Під спостереження потраплять найбільш аварійні місця Львівщини

Три нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху почнуть працювати в автоматичному режимі на автомобільній трасі Київ-Чоп 30 грудня.

Як повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, їх буде втановлено на території Львівської області у таких локаціях:

на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;

на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;

на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.

Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП.

Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало перші 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

В листопаді система автофіксації почала штрафувати водіїв-іноземців та власників «євроблях».