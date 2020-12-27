  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На трасі Київ-Чоп розмістять нові камери автофіксації порушень

    • Розсилка
    Камери встановлять в місцях концентрації дорожніх пригод - На трасі Київ-Чоп розмістять нові камери автофіксації порушень
    Камери встановлять в місцях концентрації дорожніх пригод
    Фото з відкритих джерел

    Під спостереження потраплять найбільш аварійні місця Львівщини

    Три нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху почнуть працювати в автоматичному режимі на автомобільній трасі Київ-Чоп 30 грудня.

    Як повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, їх буде втановлено на території Львівської області у таких локаціях:

    • на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;

    • на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;

    • на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.

    Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП.

    Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало перші 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

    В листопаді система автофіксації почала штрафувати водіїв-іноземців та власників «євроблях».

    Читайте також:

    Теги: ДТП Львівщина Олексій Білошицький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies