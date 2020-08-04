Смертельна ДТП під Києвом: поліція відкрила справу проти водія BMW (фото)



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BMW на зустрічній смузі зіткнувся з автомобілем Skoda Fabia Фото: Нацполіція

Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП, що сталася 3 серпня між селами Крюківщина та Тарасівка у Києво-Святошинському районі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, водій автомобіля BMW з держномерами іноземної реєстрації виїхав на праве ґрунтове узбіччя. Потім автівку «занесло» на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Skoda Fabia.

У результаті аварії 29-річний пасажир авто BMW від отриманих травм загинув на місці. Водій та пасажир автівки Skoda з різними тілесними ушкодженнями доправлені до медичного закладу.

На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, Києво-Святошинського відділу поліції та медики.

Встановлено, що вміст алкоголю в крові водія авто BMW становив 1,43 проміле.

Автотранспортні засоби вилучені та поміщені на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше повідомлялося, що 3 серпня на трасі Крюковщина-Тарасівка Київської області сталася ДТП, у результаті якої загинула одна людина, четверо отримали поранення.