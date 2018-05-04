Смертельна ДТП у Києві: фура «підрізала» байкера

Байкер загинув, не приходячи до тями

У четвер, 3 травня, на проспекті Перемоги, 142а у Києві сталася серйозна ДТП за участю фури MAN і мотоцикла. Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією, обидва транспортні засоби рухалися по проспекту Перемоги в бік Брест-Литовського шосе. В середньому ряду їхала вантажівка, а в крайньому лівому -



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Фото: Інформатор Фура підрізала мотоцикл на проспекті Перемоги

Байкер загинув, не приходячи до тями

У четвер, 3 травня, на проспекті Перемоги, 142а у Києві сталася серйозна ДТП за участю фури MAN і мотоцикла.

Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, обидва транспортні засоби рухалися по проспекту Перемоги в бік Брест-Литовського шосе. В середньому ряду їхала вантажівка, а в крайньому лівому - мотоцикл.

Під час руху MAN підрізала інша фура, яка зникла з місця аварії. Щоб уникнути зіткнення, водій тягача прийняв вліво і мотоцикл потрапив в мертву зону дзеркал вантажівки. В результаті цього мотоцикліст зачепив відбійник, а потім саму фуру і впав на дорогу.

Байкер залишився лежати в крайній лівій смузі, а мотоцикл відлетів далі по дорозі. Потерпілому намагалися надати першу допомогу на місці, але на жаль він помер.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і карета «швидкої».

Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва ввечері 3 травня автомобіль Mercedes зіткнувся з вагоном потяга, на якому перевозили танк.