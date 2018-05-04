У столиці Mercedes в'їхав у платформу з танком

Водій іномарки проігнорував сигнал регулювальника та червоний сигнал світлофора

У Дарницькому районі Києва ввечері 3 травня автомобіль Mercedes зіткнувся з вагоном потяга, на якому перевозили танк. Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook. «Біля Бориспільської, 19, сталася аварія за участю автомобіля Mercedes та вагона потяга, на якому перевозили танк. Молодики (23-25



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Фото: «Київ Оперативний» Внаслідок ДТП постраждала одна людина

Водій іномарки проігнорував сигнал регулювальника та червоний сигнал світлофора

У Дарницькому районі Києва ввечері 3 травня автомобіль Mercedes зіткнувся з вагоном потяга, на якому перевозили танк.

Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

«Біля Бориспільської, 19, сталася аварія за участю автомобіля Mercedes та вагона потяга, на якому перевозили танк. Молодики (23-25 років), які знаходилися в автівці проігнорували сигнал регулювальника та червоний світлофор і на доволі серйозній швидкості здійснили зіткнення. Скоріше за все засліпило сонцем», – йдеться у повідомленні.

За даними видання, в наслідок аварії було госпіталізовано одного чоловіка. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, вчора на перетині вулиць Олени Теліги та Ольжича у Києві сталася ДТП: Suzuki «підліз» під КамАЗ.

Як повідомлялося, 2 травня на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва водій Kia Rio створив масштабну аварію: у ДТП постраждали чотири машини.