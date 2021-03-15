Смертельна ДТП у Києві: п’яний водій Toyota влетів у Skoda (відео)
На місці ДТП загинули водій і пасажирка автомобіля Skoda
У ніч на понеділок, 15 березня, на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова автомобіль Toyota влетів в автомобіль Skoda.
Від отриманих травм і водій, і пасажирка Skoda загинули на місці. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Тест на приладі Драгер показав у водія Toyota 2,05 проміле алкоголю.
За попередніми даними, водій Toyota - діючий працівник правоохоронних органів. Наразі ця інформація перевіряється.
Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва п'яний чоловік під час поїздки вдарив таксиста ножем у груди на дорозі.