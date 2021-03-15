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    Смертельна ДТП у Києві: п’яний водій Toyota влетів у Skoda (відео)

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    Тест на алкогольне сп'яніння показав у водія Toyota 2,05 проміле&nbsp; - Смертельна ДТП у Києві: п’яний водій Toyota влетів у Skoda (відео)
    Тест на алкогольне сп'яніння показав у водія Toyota 2,05 проміле 
    Фото: скріншот з відео

    На місці ДТП загинули водій і пасажирка автомобіля Skoda

    У ніч на понеділок, 15 березня, на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова автомобіль Toyota влетів в автомобіль Skoda.

    Від отриманих травм і водій, і пасажирка Skoda загинули на місці. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Тест на приладі Драгер показав у водія Toyota 2,05 проміле алкоголю.

    За попередніми даними, водій Toyota - діючий працівник правоохоронних органів. Наразі ця інформація перевіряється.

    Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва п'яний чоловік під час поїздки вдарив таксиста ножем у груди на дорозі.

    Теги: ДТП смерть водій автомобіль алкогольне сп'яніння поліція
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