Смертельна ДТП у Києві: п’яний водій Toyota влетів у Skoda (відео)

Тест на алкогольне сп'яніння показав у водія Toyota 2,05 проміле

На місці ДТП загинули водій і пасажирка автомобіля Skoda

У ніч на понеділок, 15 березня, на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова автомобіль Toyota влетів в автомобіль Skoda.

Від отриманих травм і водій, і пасажирка Skoda загинули на місці. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Тест на приладі Драгер показав у водія Toyota 2,05 проміле алкоголю.

За попередніми даними, водій Toyota - діючий працівник правоохоронних органів. Наразі ця інформація перевіряється.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва п'яний чоловік під час поїздки вдарив таксиста ножем у груди на дорозі.