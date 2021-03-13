Жахлива аварія під Одесою: загинув поліцейський

У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський

На неосвітленій ділянці дороги Subaru зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом

У результаті ДТП на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг автомобіль Subaru зіткнувся з вантажівкою MAN. У результаті аварії загинув 43-річний водій легковика – працівник поліції, який перебував поза службою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Зазначено, що Subaru рухався зі сторони м. Доброслав у напрямку Одеси. На неосвітленій ділянці дороги Subaru зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом, який стояв у крайній правій смузі.

«Від отриманих травм водій помер на місці. Обставини ДТП встановлюються. Про подію поінформовано Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про його правової кваліфікації», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Василькові Київської області під час буксирування літак військово-повітряних сил України зіткнувся з автомобілем.

Інцидент стався вночі 11 березня в 40-ій авіабригаді тактичної авіації у Василькові. В результаті інциденту сталося пожежа, яку вдалося загасити силами пожежного підрозділу частини.