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    Жахлива аварія під Одесою: загинув поліцейський

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    У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський - Жахлива аварія під Одесою: загинув поліцейський
    У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський

    На неосвітленій ділянці дороги Subaru зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом

    У результаті ДТП на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг автомобіль Subaru зіткнувся з вантажівкою MAN. У результаті аварії загинув 43-річний водій легковика – працівник поліції, який перебував поза службою.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

    Зазначено, що Subaru рухався зі сторони м. Доброслав у напрямку Одеси. На неосвітленій ділянці дороги Subaru зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом, який стояв у крайній правій смузі.

    «Від отриманих травм водій помер на місці. Обставини ДТП встановлюються. Про подію поінформовано Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про його правової кваліфікації», – сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, у Василькові Київської області під час буксирування літак військово-повітряних сил України зіткнувся з автомобілем.

    Інцидент стався вночі 11 березня в 40-ій авіабригаді тактичної авіації у Василькові. В результаті інциденту сталося пожежа, яку вдалося загасити силами пожежного підрозділу частини.

    Теги: ДТП дороги Одеса літак водій автомобіль аварія Державне бюро розслідувань
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