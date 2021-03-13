На Рівненщині сталася аварія за участю підлітків, один загинув, троє в реанімації (фото)

Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися

На Рівненщині внаслідок ДТП за участі неповнолітніх водій загинув, троє пасажирів перебувають у реанімації.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Повідомлення про автопригоду між селами Антонівка та Нетреба Вараського району до поліції надійшло 12 березня о 21:30.

«Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля «Audi А6», житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево.

Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму, а у 15-річної – відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Усі троє – жителі Малих та Великих Цепцевичів, учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у поліції, транспортний засіб належить родичеві загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини ДТП.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 березня, в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода – лоб в лоб зіткнулися вантажний автомобіль та легковик.

Як повідомлялося, 12 березня, на трасі Київ-Одеса на 88 кілометрі дороги сталася дорожньо-транспортна пригода. Рух на ділянці траси ускладнено.

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