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    На Рівненщині сталася аварія за участю підлітків, один загинув, троє в реанімації (фото)

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    Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці - На Рівненщині сталася аварія за участю підлітків, один загинув, троє в реанімації (фото)

    Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці

    Фото поліції Рівненської області

    Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися

    На Рівненщині внаслідок ДТП за участі неповнолітніх водій загинув, троє пасажирів перебувають у реанімації.

    Про це повідомляє поліція Рівненської області.

    Повідомлення про автопригоду між селами Антонівка та Нетреба Вараського району до поліції надійшло 12 березня о 21:30.

    «Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля «Audi А6», житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево.

    Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму, а у 15-річної – відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Усі троє – жителі Малих та Великих Цепцевичів, учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації», – йдеться у повідомленні.

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    На Рівненщині сталася аварія за участю підлітків, один загинув, троє в реанімації (фото)
    На Рівненщині сталася аварія за участю підлітків, один загинув, троє в реанімації (фото)
    На Рівненщині сталася аварія за участю підлітків, один загинув, троє в реанімації (фото)
    На Рівненщині сталася аварія за участю підлітків, один загинув, троє в реанімації (фото)
    На Рівненщині сталася аварія за участю підлітків, один загинув, троє в реанімації (фото)
    Фото поліції Рівненської області

    Як повідомили у поліції, транспортний засіб належить родичеві загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини ДТП.

    За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 12 березня, в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода – лоб в лоб зіткнулися вантажний автомобіль та легковик.

    Як повідомлялося, 12 березня, на трасі Київ-Одеса на 88 кілометрі дороги сталася дорожньо-транспортна пригода. Рух на ділянці траси ускладнено.

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    Теги: ДТП дороги смерть водій автомобіль аварія розслідування Рівненщина поліція
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