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    Біля метро «Політехнічний інститут» у Києві зіткнулися одночасно чотири авто (відео)

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    Аби з&rsquo;ясувати механізм ДТП, на місце прибули поліцейські - Біля метро «Політехнічний інститут» у Києві зіткнулися одночасно чотири авто (відео)

    Аби з’ясувати механізм ДТП, на місце прибули поліцейські

    В аварії ніхто окрім заліза не постраждав

    Біля станції метро «Політехнічний інститут», що на проспекті Перемоги у Києві, в ніч з 12 на 13 березня 2021 року сталась автотроща з чотирьох автівок.

    Про це повідомляє Еспресо.

    Йдеться про легковики «Рено», «Мазда», «Форд» і вантажівку «Ман».

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    Біля метро «Політехнічний інститут» у Києві зіткнулися одночасно чотири авто (відео)
    Біля метро «Політехнічний інститут» у Києві зіткнулися одночасно чотири авто (відео)
    Біля метро «Політехнічний інститут» у Києві зіткнулися одночасно чотири авто (відео)
    Біля метро «Політехнічний інститут» у Києві зіткнулися одночасно чотири авто (відео)
    Біля метро «Політехнічний інститут» у Києві зіткнулися одночасно чотири авто (відео)
    Біля метро «Політехнічний інститут» у Києві зіткнулися одночасно чотири авто (відео)

    В аварії ніхто окрім заліза не постраждав.

    Аби з’ясувати механізм ДТП, на місце прибули поліцейські.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 12 березня, в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода – лоб в лоб зіткнулися вантажний автомобіль та легковик.

    Як повідомлялося, 12 березня, на трасі Київ-Одеса на 88 кілометрі дороги сталася дорожньо-транспортна пригода. Рух на ділянці траси ускладнено.

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    Теги: ДТП Київ метро дороги автомобіль
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