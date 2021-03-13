Біля метро «Політехнічний інститут» у Києві зіткнулися одночасно чотири авто (відео)

В аварії ніхто окрім заліза не постраждав

Біля станції метро «Політехнічний інститут», що на проспекті Перемоги у Києві, в ніч з 12 на 13 березня 2021 року сталась автотроща з чотирьох автівок.

Про це повідомляє Еспресо.

Йдеться про легковики «Рено», «Мазда», «Форд» і вантажівку «Ман».

В аварії ніхто окрім заліза не постраждав.

Аби з’ясувати механізм ДТП, на місце прибули поліцейські.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 березня, в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода – лоб в лоб зіткнулися вантажний автомобіль та легковик.

Як повідомлялося, 12 березня, на трасі Київ-Одеса на 88 кілометрі дороги сталася дорожньо-транспортна пригода. Рух на ділянці траси ускладнено.

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