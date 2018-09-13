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    До суду скеровано справу водія Hummer, який збив на смерть дитину

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    <div class="copy">Водій елітного позашляховика Кирило Островський, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину</div> - До суду скеровано справу водія Hummer, який збив на смерть дитину
    Фото: РБК-Україна
    Водій елітного позашляховика Кирило Островський, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину

    Справу Кирила Островського розглядатиме Печерський районний суд Києва

    Прокуратурою Києва затверджено та скеровано до Печерського районного суду столиці обвинувальний акт стосовно водія автомобіля Hummer, який підозрюється у вчиненні ДТП на бульварі Лесі Українки зі смертельними наслідками. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть малолітньої потерпілої, та завідоме залишення без допомоги потерпілої, яка перебувала в небезпечному для життя стані).

    Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції у Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.

    11 вересня підозрюваному та його захисникам було повідомлено про завершення досудового розслідування.

    Нагадаємо, 24 липня 2018 року близько 22:30 на бульварі Лесі Українки водій автомобіля Hummer, рухаючись зі сторони вулиці Алмазова у напрямку Спортивної площі, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла у кареті «швидкої». Водій позашляховика з місця події поїхав і зупинився біля торгового центру.

    26 липня суд взяв під варту на два місяці водія Hummer Кирила Островського, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину.

    Раніше стало відомо, що водій автомобіля Hummer відмовився надати поліції всі біологічні зразки.

    Згодом у нього все ж було відібрано зразки для експертизи.

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