До суду скеровано справу водія Hummer, який збив на смерть дитину



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Фото: РБК-Україна Водій елітного позашляховика Кирило Островський, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину

Справу Кирила Островського розглядатиме Печерський районний суд Києва

Прокуратурою Києва затверджено та скеровано до Печерського районного суду столиці обвинувальний акт стосовно водія автомобіля Hummer, який підозрюється у вчиненні ДТП на бульварі Лесі Українки зі смертельними наслідками. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть малолітньої потерпілої, та завідоме залишення без допомоги потерпілої, яка перебувала в небезпечному для життя стані).

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції у Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.

11 вересня підозрюваному та його захисникам було повідомлено про завершення досудового розслідування.

Нагадаємо, 24 липня 2018 року близько 22:30 на бульварі Лесі Українки водій автомобіля Hummer, рухаючись зі сторони вулиці Алмазова у напрямку Спортивної площі, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла у кареті «швидкої». Водій позашляховика з місця події поїхав і зупинився біля торгового центру.

26 липня суд взяв під варту на два місяці водія Hummer Кирила Островського, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину.

Раніше стало відомо, що водій автомобіля Hummer відмовився надати поліції всі біологічні зразки.

Згодом у нього все ж було відібрано зразки для експертизи.

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