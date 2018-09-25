Смертельна ДТП в Обухові: фура збила велосипедиста
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Фото: dtp.kiev.ua
Велосипедист помер на місці ДТП
Водій фури хотів втекти з місця ДТП
У вівторок, 25 вересня, в Обухові Київської області сталася смертельна ДТП.
Аварія трапилася близько 12-ї години.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, фура переїхала велосипедиста.
За даними свідків ДТП, водій хотів втекти, але їм вдалося змусити розвернути машину назад.
Наразі машина стоїть за перехрестям.
На місці працює патрульна поліція і слідчо-оперативна група.
Утворився великий затор.
Як повідомлялося, 24 вересня на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода: автівка збила підлітка на моторолері.