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    Смертельна ДТП в Обухові: фура збила велосипедиста

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    Велосипедист помер на місці ДТП - Смертельна ДТП в Обухові: фура збила велосипедиста
    Фото: dtp.kiev.ua
    Велосипедист помер на місці ДТП

    Водій фури хотів втекти з місця ДТП

    У вівторок, 25 вересня, в Обухові Київської області сталася смертельна ДТП.

    Аварія трапилася близько 12-ї години.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, фура переїхала велосипедиста.

    За даними свідків ДТП, водій хотів втекти, але їм вдалося змусити розвернути машину назад.

    Наразі машина стоїть за перехрестям.

    На місці працює патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

    Утворився великий затор.

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    Смертельна ДТП в Обухові: фура збила велосипедиста
    Смертельна ДТП в Обухові: фура збила велосипедиста
    Смертельна ДТП в Обухові: фура збила велосипедиста

    Як повідомлялося, 24 вересня на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода: автівка збила підлітка на моторолері.

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