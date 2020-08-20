Соціологи назвали трійку лідерів на виборах у Києві: Кличко, Верещук, Кучеренко



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Шоумени Андрій Пальчевський і Сергій Притула набирають близько 5% голосів

Висування кандидатом в мери Києва представника «Батьківщини» Олексія Кучеренка істотно змінило рейтинг кандидатів. Це демонструє серпневе опитування киян ВГО «Передові правові ініціативи». Ексміністр ЖКГ і перший заступник глави комітету Верховної Ради України з питань енергетики і ЖКГ Кучеренко не залишив шансів потрапити в трійку лідерів шоуменам Андрію Пальчевському і Сергію Притулі.

Дані ВГО «Передові правові ініціативи» в серпні демонструє збереження жителями Києва своїх уподобань - за чинного міського голову Києва Віталія Кличка готові проголосувати 41,6% виборців. Кандидат від «Слуги народу», народний депутат Ірина Верещук займає другий рядок - 10,41%. Всього 1% від Верещук відокремлює нового кандидата в мери Києва Олексія Кучеренка. На четвертій позиції знаходиться народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко - він набирає 7,05% голосів.

Міністр ЖКГ (2007-2010 рр.) Кучеренко представляє партію «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Політичні позиції БЮТ і «Батьківщини» в Києві та Київській області завжди вирізнялися значною підтримкою виборців.

У дослідженні також зазначається, що у Кличка та Кучеренка стабільний електорат, в той же час у інших кандидатів, які набирають 5%, відзначаються електоральні перетоки - частина виборців переходить від одного кандидата до іншого.

Виходячи з результатів опитування ВГО «Передові правові ініціативи», висунення досвідченого господарника Кучеренка ставить хрест на шансах представників шоубізнесу - Андрія Пальчевського та Сергія Притули - без досвіду роботи в комунальному секторі.