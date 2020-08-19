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    Суспільство

    Садовий знову балотуватиметься у мери Львова

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    Садовий вважає, що йому варто закінчити всі проєкти, які він почав, зокрема, з будівництва заводу для переробки сміття - Садовий знову балотуватиметься у мери Львова
    Садовий вважає, що йому варто закінчити всі проєкти, які він почав, зокрема, з будівництва заводу для переробки сміття

    Садовий заявив про намір балотуватися у мери у свій 52 день народження

    Теперішній мер Львова Андрій Садовий у свій день народження заявив, що знову балотуватиметься на посаду міського голови. Про це він сказав у відеозверненні у Facebook, повідомляє Укрінформ.

    «19 серпня, мені 52 роки. Дякую всім, хто телефонує, посилає СМС - дуже багато вітань. І є багато питань: слухай, Андрію, так ти ідеш на наступні вибори?» - розповів львівський мер.

    Садовий перерахував розпочаті у місті проєкти, які хоче продовжити: будівництво заводу з переробці сміття, ремонт вулиць, модернізація лікарні швидкої допомоги тощо. І озвучив намір висунути свою кандидатуру на прийдешніх виборах.

    До відома, Андрій Садовий вже тричі обирався на посаду львівського міського голови. Уперше обійняв цю посаду у березні 2006 року.

    Нагадаємо, у березні 2019 року Садовий запевняв, що більше не буде балотуватися у мери Львова.

    Як повідомлялося, 11 серпня Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.

    12 серпня у Києві відбулися перші засідання територіально-виборчих комісій.

    До слова, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є чинний столичний голова Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.

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