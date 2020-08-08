Батьківщина несподівано висунула у мери Києва відомого політика



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Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко Фото: Facebook/Олексій Кучеренко

Раніше партія рекламувала на білбордах у столиці іншу людину

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» висуває кандидатом на посаду Київського міського голови народного депутата Олексія Кучеренка.

Про це повідомила лідер політсили Юлія Тимошенко на брифінгу в суботу, повідомляє Укрінформ.

Тимошенко зауважила, що згідно з даними останніх соціологічних досліджень, майже 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. За її словами, партія «Батьківщина» планує висунути приблизно 40 тисяч кандидатів у депутати по всій країні. Під час пресконференції Тимошенко представила частину київської команди й оголосила про кандидата від «Батьківщини» на посаду київського міського голови.

Згідно з інформацією громадського руху »ЧЕСНО», Кучеренко закінчив КНУ ім.Т. Г. Шевченка за спеціальністю «прикладна математика» та НАДУ при президентові за фахом «державне управління». Є кандидатом соціологічних наук та академіком Української муніципальної академії.

У 2000 році заснував і очолив Інститут соціально-економічних досліджень, з того ж року – співголова Всеукраїнської організації місцевого та регіонального розвитку «Міжрегіональний союз».

Був президентом «Асоціації споживачів послуг монополій – Антимонопольний союз», а з 2003 року – віцепрезидентом Української спілки промисловців та підприємців з питань промисловості.

Працював також, зокрема, молодшим науковим співробітником та стажистом дослідником в Інституті кібернетики АН УРСР ім. В.М.Глушкова, завідувачем науково-дослідного відділу Київського міського центру науково-технічної творчості молоді «Прогрес», головою Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.

Був народним депутатом III скликання за 80 округом (Запорізька область) як самовисуванець, V скл. – від блоку «Наша Україна» як член партії «Народний Союз «Наша Україна». VI скл. – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона».

У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від ВО «Батьківщина» номером 18 у списку як безпартійний. Є першим заступником голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

На виборах президента України у 2019 році був довіреною особою кандидатки Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, раніше партія рекламувала на вулицях столиці маловідомого Віталія Нестора, очевидно, партія визнала безперспективність балотування цього кандидата у мери.



