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    Батьківщина несподівано висунула у мери Києва відомого політика

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    <p>Народний депутат від &laquo;Батьківщини&raquo; Олексій Кучеренко</p> - Батьківщина несподівано висунула у мери Києва відомого політика

    Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко

    Фото: Facebook/Олексій Кучеренко

    Раніше партія рекламувала на білбордах у столиці іншу людину

    Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» висуває кандидатом на посаду Київського міського голови народного депутата Олексія Кучеренка.

    Про це повідомила лідер політсили Юлія Тимошенко на брифінгу в суботу, повідомляє Укрінформ.

    Тимошенко зауважила, що згідно з даними останніх соціологічних досліджень, майже 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. За її словами, партія «Батьківщина» планує висунути приблизно 40 тисяч кандидатів у депутати по всій країні. Під час пресконференції Тимошенко представила частину київської команди й оголосила про кандидата від «Батьківщини» на посаду київського міського голови.

    Згідно з інформацією громадського руху »ЧЕСНО», Кучеренко закінчив КНУ ім.Т. Г. Шевченка за спеціальністю «прикладна математика» та НАДУ при президентові за фахом «державне управління». Є кандидатом соціологічних наук та академіком Української муніципальної академії.
    У 2000 році заснував і очолив Інститут соціально-економічних досліджень, з того ж року – співголова Всеукраїнської організації місцевого та регіонального розвитку «Міжрегіональний союз».
    Був президентом «Асоціації споживачів послуг монополій – Антимонопольний союз», а з 2003 року – віцепрезидентом Української спілки промисловців та підприємців з питань промисловості.
    Працював також, зокрема, молодшим науковим співробітником та стажистом дослідником в Інституті кібернетики АН УРСР ім. В.М.Глушкова, завідувачем науково-дослідного відділу Київського міського центру науково-технічної творчості молоді «Прогрес», головою Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.
    Був народним депутатом III скликання за 80 округом (Запорізька область) як самовисуванець, V скл. – від блоку «Наша Україна» як член партії «Народний Союз «Наша Україна». VI скл. – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона».
    У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від ВО «Батьківщина» номером 18 у списку як безпартійний. Є першим заступником голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
    На виборах президента України у 2019 році був довіреною особою кандидатки Юлії Тимошенко.

    Нагадаємо, раніше партія рекламувала на вулицях столиці маловідомого Віталія Нестора, очевидно, партія визнала безперспективність балотування цього кандидата у мери.


    Юлія Тимошенко Батьківщина Київ вибори політика мер
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