Сьогодні будинки на п'ятьох вулицях Києва будуть без води (адреси)



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Частина столичних будинків на день залишилася без води

Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи

Сьогодні, 25 липня, за низкою адрес у Києві буде відключено водопостачання.

Це пов’язано з плановими ремонтними роботами на мережі, які проводитиме «Київводоканал».

Так, у четвер води не буде за наступними адресами:

з 9:00 до 24:00

вул. Предславинська, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28;

вул. Лабораторна, 8, 11;

вул. Велика Васильківська, 81А, 89;

з 9:00 до 23:50

пр-т. Героїв Сталінграда,12А;

вул. Оболонська Набережна, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - сказано в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше «Київводоканал» оголосив, де цього тижня проводитимуться ремонтні роботи на мережі водопостачання.

Нагадаємо, «Київводоканал» висловив стурбованість у зв’язку з тим, що у Деснянському районі столиці, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу», ведуться підготовчі роботи до будівництва. Це є нонсенсом та суперечить чинним санітарним правилам та нормам. Пошкодження водоводів чи створення проблем в роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва, зазначили у водоканалі.