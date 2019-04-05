Сьогодні майже у всіх районах Києва пройдуть ярмарки (адреси)



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На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція

У п’ятницю, 5 квітня, у Києві із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції відбудуться сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки пройдуть:

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова; пров. Виноградний, 4-6;

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Полкова, 78;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;

Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

Як повідомлялося, у столиці ярмарки триватимуть до кінця тижня.

До слова, завдяки гарному тогорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжували дешевшати фрукти. Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.