У Києві пройдуть ярмарки: де купити свіже м'ясо і найкращі овочі (адреси)
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Розсилка
Ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня
Цього тижня у Києві із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції відбудуться сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Отже, ярмарки пройдуть:
2 квітня (вівторок):
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88; вул. Володимирська, 80-86-А;
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Багговутівська, 1; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
3 квітня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;
- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. Петра Вершигори, 1;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,
4 квітня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63);
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- у Печерському районі – вул. Московська, 2;
- у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1; просп. Перемоги, 50.
5 квітня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова; пров. Виноградний, 4-6;
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Полкова, 78;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
6 квітня (субота):
- у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33.
7 квітня (неділя):
- у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63);
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33.